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«В Ленобласти погрузчик размозжил ногу сотруднице лесопромышленного производства »

"...в состоянии шока в бессознательном состоянии..." это как это? Я чего-то не догоняю :-) Какой шок в бессознательном состоянии? Да и с состоянием вы бы определились...в шоке она была или без сознания....