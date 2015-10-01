Погибшего в боях за Пальмиру спецназовца увековечили в граффити в Петербурге (фото)

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Обсуждение темы:

«Погибшего в боях за Пальмиру спецназовца увековечили в граффити в Петербурге (фото)»

*Лом Иванович 22.12 17:07 [ + 11 – ]

Лучше бы увековечили имя Ю. Буданова, Квачкова и других Русских народных героев.

арнольд питерский 22.12 17:40 [ + 9 – ]

