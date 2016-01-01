Житель Петербурга два года насиловал своего маленького сына
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Общество
Подонок! Теперь его будут чмырить и определят под нары, или у параши. Неохота больше комментировать про гниду ползучую!
Этот житель, случайно не чурбан?
Нормальный отец такого преступления со своим, да и чужим тоже ребенком никогда не совершит. Неважно, откуда он, но души человеческой в нем точно нет. Когда преступление совершает узбек или таджик, об этом в новостях не забывают сообщить, подливают масла в огонь. Поскольку здесь о пятом пункте ни слова, значит наверняка "свой", коренной житель. Надо быть объективными и признавать, что в семье тоже не без урода.
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