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«Житель Петербурга два года насиловал своего маленького сына»

Тоскливый Дятел 22.12 23:20 [ + 0 – ]

Нормальный отец такого преступления со своим, да и чужим тоже ребенком никогда не совершит. Неважно, откуда он, но души человеческой в нем точно нет. Когда преступление совершает узбек или таджик, об этом в новостях не забывают сообщить, подливают масла в огонь. Поскольку здесь о пятом пункте ни слова, значит наверняка "свой", коренной житель. Надо быть объективными и признавать, что в семье тоже не без урода.