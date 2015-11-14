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«На выставку Айвазовского в Русский музей очередь выстроилась еще до открытия (фото)»

Людям делать больше нечего :-):-):-) Если я захочу,то все эти каляки могу в инете посмотреть ....если захочу :-) А я что-то не горю желанием рассматривать эту мазню :-)