СМИ: "Зенит" и "Ювентус" не могут договориться по трансферу Витселя

О том, что переговоры зашли в тупик, объявил генеральный директор туринского клуба.

О том, что переговоры зашли в тупик, объявил генеральный директор туринского клуба. Sports.ru со ссылкой на итальянские СМИ.



«В настоящее время переговоры зашли в тупик. Срок его контракта истекает в июне, и у нас есть пять месяцев. Так что оценка примерно такая – 1 миллион евро за месяц игры или что-то около того», – заявил Маротта.



«Ювентус» готов заплатить 6 миллионов евро, чтобы купить игрока в январе, а «Зенит» требует 10 миллионов.



Напомним,

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта объявил о том, что клуб не может договориться о переходе бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. По словам функционера, переговоры зашли в тупик, передаетсо ссылкой на итальянские СМИ.«В настоящее время переговоры зашли в тупик. Срок его контракта истекает в июне, и у нас есть пять месяцев. Так что оценка примерно такая – 1 миллион евро за месяц игры или что-то около того», – заявил Маротта.«Ювентус» готов заплатить 6 миллионов евро, чтобы купить игрока в январе, а «Зенит» требует 10 миллионов.Напомним, ранее «Зенит» объявил о подписании 5-летнего контракта с бразильским полузащитником Эрнани.







Обсуждение темы: «СМИ: "Зенит" и "Ювентус" не могут договориться по трансферу Витселя » Тоскливый Дятел 22.12 16:07 [ + 0 – ]

Никто его не возьмет, никому он не нужен.

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