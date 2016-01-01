Труп неизвестного в двух куртках нашли в подвале заброшенного дома на Ивана Черных

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Обсуждение темы:

«Труп неизвестного в двух куртках нашли в подвале заброшенного дома на Ивана Черных»

Тоскливый Дятел 22.12 16:16 [ + 1 – ]

Скорее всего, замерз, как ни пытался согреться...

legenda.natalya 22.12 18:08 [ + 0 – ]

По описанию, на нацика похож