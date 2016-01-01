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«Сотрудники Интерпола поймали в Петербурге драгдилера с Украины»

Мало разве отребья цыганского, травят молодёжь нашу? Так ещё и с Украины и с Ишакобадов всяких им помогают! Против Украины ничего не имею. Нам, славянам надо держаться всем вместе. Я против всяких мразей, наркодиллеров!