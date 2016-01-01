В припаркованной машине на Пулковском шоссе нашли женщину с острым отравлением лекарствами
17:42, 22 декабря
Тэги: отравление, московский район, лекарства
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«В припаркованной машине на Пулковском шоссе нашли женщину с острым отравлением лекарствами»
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