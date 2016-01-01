В Колпино кавказец получил по пуле в руку и ногу

Мужчина заявил, что в него стреляли неизвестные.

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Обсуждение темы:

«В Колпино кавказец получил по пуле в руку и ногу»

Тоскливый Дятел 22.12 13:06 [ + -11 – ]

Надеюсь, поводом не послужила межнациональная рознь и неприязненное отношение к приезжим.

ккк 22.12 13:23 [ + 7 – ]

мужчина получил по пуле.на след.день пуля распухла))

монк-аль-ахри 22.12 13:26 [ + 10 – ]

остро е хватает двух контрольных пуль в голову. у людей там мозги, у черножопых - инстинкты.

сергей новиков 22.12 13:50 [ + 7 – ]

Ну, а третий то в голову, где?

арнольд питерский 22.12 14:34 [ + 5 – ]

почему не в голову?

Wolfhound 22.12 15:06 [ + 5 – ]

По делом азерботу

SCORPION69 22.12 15:31 [ + 4 – ]

выговор стрелку что контрольный не сделал в тупую башку

*Лом Иванович 22.12 15:51 [ + 7 – ]

Довыпендривалась обезьяна убогая Надо было ещё и ниже пояса отстрелить! Чтобы другие ишаколюбы, забыли дорогу к нам!