Две "сотрудницы пожарной службы" украли у 89-летней старушки около 170 тысяч рублей

Инцидент произошел на Апрельской улице.

Инцидент произошел на Апрельской улице.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 21 декабря в период с 14 до 15 часов в квартире дома 5 по Апрельской улице.



По словам потерпевшей, две неизвестные женщины представились сотрудницами пожарной службы и вошли в ее квартиру. Под предлогом обмена денег злоумышленницы тайно похитили 167 тысяч рублей. Деньги находились в шкафу в коробке.



"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне средь бела дня в Красногвардейском районе Петербурга две мошенницы под видом сотрудников пожарной службы проникли в квартиру 89-летней пенсионерки и обманным путем похитили у нее сбережения.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 21 декабря в период с 14 до 15 часов в квартире дома 5 по Апрельской улице.По словам потерпевшей, две неизвестные женщины представились сотрудницами пожарной службы и вошли в ее квартиру. Под предлогом обмена денег злоумышленницы тайно похитили 167 тысяч рублей. Деньги находились в шкафу в коробке."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что доверчивый 78-летний пенсионер отдал мошенникам 430 тысяч рублей за "спасение" дочери от уголовного преследования.







Обсуждение темы: «Две "сотрудницы пожарной службы" украли у 89-летней старушки около 170 тысяч рублей» арнольд питерский 22.12 19:36 [ + 5 – ]

Власти дайте уже пенсам лицензию на получение гладкоствольного оружия, а то ходят всякие ублюдки типа собеса пожарных итп

Всего комментариев - 1