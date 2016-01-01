В Озерках двое в спортивной одежде отобрали у петербуржца 700 тысяч рублей

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Обсуждение темы:

«В Озерках двое в спортивной одежде отобрали у петербуржца 700 тысяч рублей»

Тоскливый Дятел 22.12 13:04 [ + -6 – ]

Очевидно, кто-то маскировался под мигрантов. Обычно, это их форма одежды.

Анжей Стамбулянский 22.12 13:09 [ + 3 – ]

В спортиках, с пузырями на коленках и красных мокасах! Это кто?

Тоскливый Дятел 22.12 13:36 [ + -6 – ]

Нищий студент кулинарного техникума.

rehf 22.12 13:47 [ + 4 – ]

Да нет, тоскливый. Это ты и твои ольгинские собратья после закрытия вашей столовой на ул. Савушкина.