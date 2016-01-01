В Петербурге две незнакомки украли у 90-летней бабушки 600 тысяч рублей

Женщины проникли в квартиру пенсионерки на улице Решетникова и тайно похитили деньги.

Женщины проникли в квартиру пенсионерки на улице Решетникова и тайно похитили деньги.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 21 декабря в полицию обратилась 90-летняя петербурженка, которая рассказала стражам порядка, что днем ранее около 19.00 к ней в квартиру дома 9 по улице Решетникова проникли две незнакомки, которые тайно похитили у пострадавшей 600 тысяч рублей.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленниц.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Московском районе Петербурга две неизвестные преступницы обманом проникли в квартиру престарелой женщины и украли у нее крупную сумму денег.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 21 декабря в полицию обратилась 90-летняя петербурженка, которая рассказала стражам порядка, что днем ранее около 19.00 к ней в квартиру дома 9 по улице Решетникова проникли две незнакомки, которые тайно похитили у пострадавшей 600 тысяч рублей.По факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленниц.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге две престарелые женщины стали жертвами лжеэлектриков.







Обсуждение темы: «В Петербурге две незнакомки украли у 90-летней бабушки 600 тысяч рублей» Тоскливый Дятел 22.12 13:08 [ + -2 – ]

Как они проникли, сама наверное впустила. Бедные, доверчивые люди.

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