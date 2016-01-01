Мужчина, выбиравший корм для кота, ограбил зоомагазин на Новосибирской улице

Добычей преступника стали 8 тысяч рублей и мобильный телефон.

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Обсуждение темы:

«Мужчина, выбиравший корм для кота, ограбил зоомагазин на Новосибирской улице»

Тоскливый Дятел 22.12 13:09 [ + -4 – ]

Хорошо, что еще не изнасиловал.

rehf 22.12 13:29 [ + 2 – ]

Наглядный пример о том что может произойти, если ольгинских жополизов лишить халявной похлёбки в ольгинском притоне ресторатора пригонжина.

Milord 22.12 13:44 [ + 2 – ]

Цены растут, зарплаты наоборот. Вот так и подумаешь: а ведь у меня тоже кошка есть.

Иванов1 22.12 14:54 [ + -3 – ]

Обиделась, что не изнасиловал и заявила на него