Трое приезжих похитили, пытали и требовали 600 тысяч рублей в счет несуществующего долга у петербуржца

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«Трое приезжих похитили, пытали и требовали 600 тысяч рублей в счет несуществующего долга у петербуржца»

Роберт 22.12 11:51 [ + 0 – ]

Трое приезжих,это ни о чём.

Тоскливый Дятел 22.12 12:01 [ + -7 – ]

Никогда не разговаривайте с незнакомцами.

Анжей Стамбулянский 22.12 12:25 [ + 1 – ]

А киа сид это что, автомобиль?

Тоскливый Дятел 22.12 12:47 [ + -8 – ]

Добрый день, Анжей! Да, это KIA CEED, очень хороший автомобиль. У меня один знакомый на нем ездит, говорит, что лучше ничего не надо.

монк-аль-ахри 22.12 13:28 [ + 6 – ]

опять черножопые порезвились. а не пора ли их просто отстреливать? по факту пребывания на чужой территории.