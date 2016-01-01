На "Сортавале" водитель "Газели", улетевший в кювет, вышел на трассу просить помощи и был насмерть сбит "Ситроеном"

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«На "Сортавале" водитель "Газели", улетевший в кювет, вышел на трассу просить помощи и был насмерть сбит "Ситроеном"»

SCORPION69 22.12 11:31 [ + 1 – ]

водятел на ситроене шайбой хлопал