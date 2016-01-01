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«Двухлетний мальчик отравился "Нафтизином" в квартире на Лени Голикова»

Взрослые - идиоты! Так и будут разбрасывать лекарства, пока дети не отравятся насмерть. Что нельзя держать лек. препараты в ящике с ключом или других недоступных детям местах?Таких штрафовать надо, чтобы башкой думали. А при повторных случаях отравлений - забирать детей пока они не погибли от безалаберности взрослых.