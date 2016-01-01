Гулявший по рельсам в наушниках школьник погиб под колесами электрички в Ленобласти

Мальчику было всего 13 лет.

Обсуждение темы:

«Гулявший по рельсам в наушниках школьник погиб под колесами электрички в Ленобласти»

Тоскливый Дятел 22.12 11:30 [ + -2 – ]

Слушал бы музыку дома, остался бы в живых. Вне дома, надо ходить и размышлять о жизни, а не ловить кайф.

арнольд питерский 22.12 14:09 [ + 2 – ]



Иванов1 22.12 14:58 [ + -3 – ]

Гулять по путям в наушниках - глупость. Я всегда в наушниках быстро перехожу и всё, у нас там даже собаки часто попадают под поезд. Идёт на повороте медленно и не слышно.