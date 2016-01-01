Девочка-младенец разбила голову при падении с пеленального столика на севере Петербурга

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.



Около 15:00 из квартиры в одном из домов на проспекте Королева в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса увезли полугодовалую девочку, передает АН «Оперативное прикрытие».



Медики диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и линейный перелом лобной кости. Ребенок находится в тяжелом состоянии.



По предварительным данным, около 11:00 того же дня малышка по недосмотру своей 27-летней матери упала с пеленального столика. По факту ЧП ведется проверка.



Напомним,



Грудной ребенок накануне днем получил тяжелые травмы в результате ЧП в Приморском районе Петербурга.Около 15:00 из квартиры в одном из домов на проспекте Королева в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса увезли полугодовалую девочку, передает АН «Оперативное прикрытие».Медики диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и линейный перелом лобной кости. Ребенок находится в тяжелом состоянии.По предварительным данным, около 11:00 того же дня малышка по недосмотру своей 27-летней матери упала с пеленального столика. По факту ЧП ведется проверка.Напомним, ранее сообщалось о 2-летней девочке из Коммунара, которая получила ожоги, облившись кипятком.







Обсуждение темы: «Девочка-младенец разбила голову при падении с пеленального столика на севере Петербурга» Кот Мурзик 22.12 10:27 [ + 2 – ]

Выздоровления малышу!

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