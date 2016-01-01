Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности

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«Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности»

rehf 22.12 10:19 [ + 7 – ]

Никого не удивляет, что до сих пор остаются не названы фамилии "предпринимателей" по вине которых в Иркутске погибло уже свыше 70 человек?

Тоскливый Дятел 22.12 10:21 [ + -8 – ]

Меня не удивляет. Это тайна следствия.

Вжух 22.12 10:26 [ + -6 – ]

Ну уж не тебе ли не знать что это судебная тайна. Иль забыл?

Вжух 22.12 10:27 [ + -5 – ]

А пострадавшему в престрелке желаю выздоровления.