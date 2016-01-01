Тело менеджера с простреленной головой нашли в квартире на Мебельной

Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.

Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.



Тело менеджера фирмы по изготовлению измерительной аппаратуры нашли накануне около 20:00 в его квартире на Мебельной улице, 45, корпус 2, передает АН «Оперативное прикрытие».



Причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение головы. По факту ЧП ведется проверка. Тело направлено в морг на экспертизу.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Приморском районе Петербурга разбираются в обстоятельствах гибели 31-летнего мужчины.Тело менеджера фирмы по изготовлению измерительной аппаратуры нашли накануне около 20:00 в его квартире на Мебельной улице, 45, корпус 2, передает АН «Оперативное прикрытие».Причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение головы. По факту ЧП ведется проверка. Тело направлено в морг на экспертизу.Напомним, ранее мы писали о том, что на детской площадке на улице Бабушкина нашли мертвым 35-летнего петербуржца.







Обсуждение темы: «Тело менеджера с простреленной головой нашли в квартире на Мебельной» Мимо проходил 22.12 13:00 [ + 2 – ]

Не вписался в рынок

Всего комментариев - 1