Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото)

Две иномарки не поделили перекресток.

Две иномарки не поделили перекресток.







Около 22:10 на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного 61-летний водитель за рулем «Хендэ Акцент» поворачивал налево. В этот момент в его авто врезался встречный «Хендэ Солярис» под управлением 31-летнего мужчины.







ДТП унесло жизнь пассажирки «Акцента». Женщина скончалась на месте аварии.







Очевидцы утверждают, что в тот вечер «Солярис» якобы принимал участие в уличных гонках с «Порше Кайен» и «Мерседесом». В момент когда тюнингованное авто выехало на перекресток, водитель «Хендэ» уже завершал маневр.







По факту ДТП ведется проверка. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.



Напомним,

ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером в Калининском районе, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.Около 22:10 на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного 61-летний водитель за рулем «Хендэ Акцент» поворачивал налево. В этот момент в его авто врезался встречный «Хендэ Солярис» под управлением 31-летнего мужчины.ДТП унесло жизнь пассажирки «Акцента». Женщина скончалась на месте аварии.Очевидцы утверждают, что в тот вечер «Солярис» якобы принимал участие в уличных гонках с «Порше Кайен» и «Мерседесом». В момент когда тюнингованное авто выехало на перекресток, водитель «Хендэ» уже завершал маневр.По факту ДТП ведется проверка. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло сегодня утром на КАД. В аварии с двумя иномарками погиб 10-летний ребенок.







Обсуждение темы: «Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото)» Тоскливый Дятел 22.12 10:22 [ + -3 – ]

Поворот налево всегда требует повышенного внимания.

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