10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)

Трагедия произошла сегодня рано утром.

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Обсуждение темы:

«10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)»

Тоскливый Дятел 22.12 10:23 [ + -7 – ]

Старайтесь не пользоваться КАД. Лучше используйте ЗСД.

alik1972 22.12 14:06 [ + 2 – ]

"Старайтесь не пользоваться КАД. Лучше используйте ЗСД."



А что КАД и ЗСД дублируют друг друга по всей длине?