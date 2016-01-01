Гости ресторана устроили перестрелку на Петроградской стороне

Конфликт между посетителями произошел сегодня днем.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Гости ресторана устроили перестрелку на Петроградской стороне»

SCORPION69 21.12 17:22 [ + 12 – ]

наверняка тут побывали кавказоидные макаки



Тоскливый Дятел 21.12 17:36 [ + -10 – ]

Судя по названию ресторана, разборки итальянской мафии.

монк-аль-ахри 21.12 17:42 [ + 12 – ]

опять черножопые...и, что характерно, с правящей партией договориться не успели. а то бы выбля*ок плюгавого холуя приехал бы. перевернулся...легко!

арнольд питерский 21.12 20:47 [ + 9 – ]

Скоро в Питере будет как в Сирии, чернож.пые исковеркали всю культуру и традиции некогда красивого города Петра

Gitel 22.12 08:04 [ + 0 – ]

Опять Монтекки с Капулетти ссорятся.