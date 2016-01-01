«В Петербурге по подозрению в получении взятки от водителя задержали сотрудника полиции»

В Петербурге старший лейтенант полиции задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает пресс-службаречь идет о 38-летнем инспекторе полка патрульно-постовой службы полиции, против которого было возбуждено уголовное дело.Следствие полагает, что 19 ноября этого года у дома 25 по Южной дороге сотрудник остановил для проверки автомобиль "ВАЗ-21053", в котором ехали двое мужчин. Проверка, согласно материалам дела, закончилась требованием взятки в 50 тысяч и обещанием возможных неприятностей с законом в случае неуплаты. По предварительной информации, в тот же день на Большом проспекте П.С. полицейский получил половину суммы. Задержали его сотрудники собственной безопасности.«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», – говорится в сообщении СК.В пресс-службе петербургского главка рассказали, что по факту проводится проверка, а сотрудник полиции отстранен от службы.«В случае установления вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – добавили в