Очевидцы: Дети, баловавшиеся с петардами, подожгли балкон на Будапештской улице (фото)
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Общество
Петарды детям не игрушка! Подростки запускают фейерверки где попало, вблизи жилых домов, торговых центров , детских учреждений и не думают о том, что петарда может попасть в окно или чью-то машину .ИМХО, если б я был депутатом Госдумы, я бы подготовил закон о введении возрастного ограничения на продажу пиротехники(например,.продавать только с 18 лет, а детям запускать петарды только в присутствии взрослых)
А вообще-то запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним ( до 16 лет) уже есть. Но есть среди продавцов такие **ки, которым все равно кому и что, лишь бы продать. Алкоголь, сигареты, пиротехнику продают всем без разбора. А штраф за это - всего лишь 30 тыс, а надо хотя бы 300тыс. Деток надо отвести в любое травматологическое, ожоговое отделение, где лежат их ровесники с оторванными пальцами, выбитыми глазами, тяжелыми акустическими травмами, глубокими термическими ожогами, так сказать продемонстрировать результаты баловства с пиротехникой наглядно. Хотя, есть и взрослые, у которых соображалка работает на уровне подростка, особенно по пьяни. Бросают петарды под ноги прохожим, устанавливают феерверки по косой траэктроии, так что заряды попадают в окружающих и в квартиры и балконы, а бывает и прямо в квартире поджигают. А подростки смотрят и повторяют.
Хлам на балконах - реальное зло. Выносить не нужное надо сразу на помойку, а не на балкон. Случайное попадание окурка, петарды - пожар с перекидыванием огня на квартиру готов. А причина сего - лень. Неохота тащить хлам до контейнерной площадки, швырь на балкон - и готово. А некоторые еще газовые баллоны с дачи держат на балконах. Представляете, что будет, если заряд петарды залетит на баллон прямым попаданием?
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18:26, 12 декабря
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