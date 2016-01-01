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«Приставы оставили без автомобиля привезшего им розы петербуржца»

Какие у нас умные приставы! А есть ещё и поговорка на хитрую жопу есть член с винтом. Мужику надо было в букет всунуть бабки и верещать про замаскированную взятку. Присели бы щас эти приставы.