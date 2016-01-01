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«В метро Петербурга назвали причины утреннего коллапса на "синей" ветке»

Тоскливый Дятел 21.12 17:43 [ + 0 – ]

А какая будет компенсация за моральный ущерб пассажирам. Может быть бесплатный день проезда.