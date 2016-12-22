Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок

Одним из вариантов станет создание специальной службы, которая будет работать непосредственно в подземке.

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«Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок»

Vladlen 21.12 16:00 [ + 11 – ]

ты цены на общественный транспорт пересмотри.А то у нас самая крепкая экономика в стране,а живем хуже Африки.

legenda.natalya 21.12 16:02 [ + 5 – ]

Да думаешь, как бы перед последним поездом такого не произошло.

А, все равно, не дай Бог конечно, при спланированном теракте самым заурядным, не вызывающем вопросов образом, личность эту бомбу на себе пронесет

Тоскливый Дятел 21.12 16:57 [ + -4 – ]

Обещанного, как правило, три года ждут.

rehf 21.12 17:12 [ + 8 – ]

... создание специальной службы, которая будет работать непосредственно в подземке.



А может организовать на каждой станции метро по отделению полиции, МЧС? Они простой туалет, медпункт, на станции для пассажиров организовать не в состоянии. Только цены на проезд поднимают.

Фрекен Бок 21.12 17:38 [ + 7 – ]

Глупее решения не придумаешь. Цены на общественный транспорт растут каждый год, а з.п. не прибавляют. Теперь из бюджета еще одну службу кормить. И если бы это как то изменило ситуацию, то и ладно, безопасность -это святое. Но так то разобраться, ну создали они эту службу и что? Что изменится то, эвакуировать не будут что ли? Все тоже самое, только еще один рот.

Лучше бы уже существующие службы обновили, оборудование на вход поставили, и тырили бы по меньше.



Emilian 22.12 08:56 [ + 1 – ]

...рополитен» прошло межведомственное совещание, в котором помимо руководства подземки приняли участие главы управления полиции на метрополитене и управления Росгвардии ...

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А росгвардия здесь каким местом?

Иоан Грозный 22.12 10:09 [ + 2 – ]

и службу которая будет смотреть за той службой тоже сделай, что б в стране чиновников было больше чем нормальных людей

Роберт 22.12 12:04 [ + 1 – ]

А в это время ещё три эшелона с сурогатами пересекли границу северной Осетии и России печальная статистика : в Иркутске отправилось сурогатами больше ста человек, среди десятки самых богатых людей России ни одного русского.