Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
- Крем от геморроя «Здоров»
- В подвале дома в Зеленогорске нашли мумифицированное тело женщины в желтых галошах
- Две "сотрудницы пожарной службы" украли у 89-летней старушки около 170 тысяч рублей
- Открытие в лечении варикоза
- В припаркованной машине на Пулковском шоссе нашли женщину с острым отравлением лекарствами
- В Красном Селе водитель "Форда" сбил на "зебре" пешехода, поговорил с ним и уехал (видео)
- В Ленобласти погрузчик размозжил ногу сотруднице лесопромышленного производства
- Погибшего в боях за Пальмиру спецназовца увековечили в граффити в Петербурге (фото)
- Житель Петербурга два года насиловал своего маленького сына
- На выставку Айвазовского в Русский музей очередь выстроилась еще до открытия (фото)
- В автоцентре на Руставели за рабочим столом внезапно умер 40-летний сотрудник
- Фейерверки на Неве закроют для водителей Дворцовый и Троицкий мосты
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
ты цены на общественный транспорт пересмотри.А то у нас самая крепкая экономика в стране,а живем хуже Африки.
Да думаешь, как бы перед последним поездом такого не произошло.
А, все равно, не дай Бог конечно, при спланированном теракте самым заурядным, не вызывающем вопросов образом, личность эту бомбу на себе пронесет
... создание специальной службы, которая будет работать непосредственно в подземке.
А может организовать на каждой станции метро по отделению полиции, МЧС? Они простой туалет, медпункт, на станции для пассажиров организовать не в состоянии. Только цены на проезд поднимают.
Глупее решения не придумаешь. Цены на общественный транспорт растут каждый год, а з.п. не прибавляют. Теперь из бюджета еще одну службу кормить. И если бы это как то изменило ситуацию, то и ладно, безопасность -это святое. Но так то разобраться, ну создали они эту службу и что? Что изменится то, эвакуировать не будут что ли? Все тоже самое, только еще один рот.
Лучше бы уже существующие службы обновили, оборудование на вход поставили, и тырили бы по меньше.
...рополитен» прошло межведомственное совещание, в котором помимо руководства подземки приняли участие главы управления полиции на метрополитене и управления Росгвардии ...
--------------
А росгвардия здесь каким местом?
и службу которая будет смотреть за той службой тоже сделай, что б в стране чиновников было больше чем нормальных людей
А в это время ещё три эшелона с сурогатами пересекли границу северной Осетии и России печальная статистика : в Иркутске отправилось сурогатами больше ста человек, среди десятки самых богатых людей России ни одного русского.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Priprava 23:00, 5 декабря
на новости