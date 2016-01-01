Меньше чем за час на дорогах Ленобласти погибли два пешехода

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Обсуждение темы:

«Меньше чем за час на дорогах Ленобласти погибли два пешехода»

Тоскливый Дятел 21.12 17:37 [ + -2 – ]

Вывод такой: не ходите пешком.