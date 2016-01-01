После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель

Температура воздуха в январе окажется в среднем на 2 с лишним градуса выше нормы.

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Обсуждение темы:

«После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель»

Vladlen 21.12 15:44 [ + 4 – ]

вы уверены?нам уже обещали знойное лето и суровую зиму.

машинист метро 21.12 22:30 [ + 1 – ]

Лучше синоптики закройте рот, надоело слушать!

balance7 21.12 23:31 [ + 0 – ]

солнце к лету зима к холоду было бы в январе -10 градусов как средняя - благодать; значит так и будет ...пришел сигнал с космоса