Обсуждение темы:

«В Петербурге две престарелые женщины стали жертвами лжеэлектриков»

пипец что так за стариков взялись а ведь в деньгах розово - то ли выдумка, то ли быль что пенсион обепонимаюспечен, думаю быль что выдумку журналиста похожа -резино-тянутая тема, но почему не досуг понять