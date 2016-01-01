Сегодня
22 декабря, четверг
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 89%
Завтра +3°, облачно
Валюта
$ 60.86
€ 63.56
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

На Яхтенной во время ссоры мужчина зарезал своего знакомого

18:46, 21 декабря
Тэги: убийство, смерть, приморский район
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: убийство, смерть, приморский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В подвале дома в Зеленогорске нашли мумифицированное тело женщины в желтых галошах
  • Две "сотрудницы пожарной службы" украли у 89-летней старушки около 170 тысяч рублей
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В припаркованной машине на Пулковском шоссе нашли женщину с острым отравлением лекарствами
  • В Красном Селе водитель "Форда" сбил на "зебре" пешехода, поговорил с ним и уехал (видео)
  • В Ленобласти погрузчик размозжил ногу сотруднице лесопромышленного производства
  • Погибшего в боях за Пальмиру спецназовца увековечили в граффити в Петербурге (фото)
  • Житель Петербурга два года насиловал своего маленького сына
  • На выставку Айвазовского в Русский музей очередь выстроилась еще до открытия (фото)
  • В автоцентре на Руставели за рабочим столом внезапно умер 40-летний сотрудник
  • Фейерверки на Неве закроют для водителей Дворцовый и Троицкий мосты
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«На Яхтенной во время ссоры мужчина зарезал своего знакомого»
Новые в начале | Новые в конце
арнольд питерский 21.12 19:56 [ + 2 ]

небось пили фикс или водку по 55

Тоскливый Дятел 21.12 22:36 [ + -6 ]

Не пришли к консенсусу.

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
22 декабря
Тело менеджера с простреленной головой нашли в квартире на Мебельной
21 декабря
В коммуналке в Бокситогорске тело 65-летнего пенсионера, израненного ножом, нашли лишь спустя пять дней
21 декабря
Монтажник сорвался с высоты третьего этажа во время проведения работ в доме на Богатырском
21 декабря
Нелегала из Таджикистана зарезали на Обуховской Обороны
19 декабря
В Гатчине пьянка двух знакомых закончилась для одного моргом, а для второго - арестом
19 декабря
В Петербурге задержали 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве матери и дочери в Колпино
15 декабря
Мужчина погиб под колесами электрички на севере Петербурга
Ярмарка «Новогодний подарок» 15-18 декабря

18:26, 12 декабря

Еще 284 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
09:54 Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности (5/+5)
09:28 Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото) (1/+1)
09:07 10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото) (3/+3)
15:40, 21 декабря В метро Петербурга назвали причины утреннего коллапса на "синей" ветке (3/+3)
15:21, 21 декабря Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок (10/+10)
14:16, 21 декабря После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель (4/+4)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Имея 110 000$ он и так бы от неё чего хочешь добился)) в «Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей»
Народ совсем .бнулся. в «Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей»
За 110000$ можно притон купить, а этот старый пень уже очень болен как и Дятел Печальный в «Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей»
Седина в бороду, бес в ребро. 60 лет прожил, ума не нажил. Есть жена, дети взрослые, наверное старше этой девочки. Если любит, значит должен был о ней думать. Какое счастье молодой девочке со стариком? На что надеялся? Обезумел совсем. Опозорил себя и сво... в «Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей»
остро е хватает двух контрольных пуль в голову. у людей там мозги, у черножопых - инстинкты. в «В Колпино кавказец получил по пуле в руку и ногу»
Рейтинг.beta комментаторов
1
49 арнольд питерский 
2
25 НЕСТОР 
3
22 *Лом Иванович 
4
19 Kucha 
5
17 скальпель 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-129 Тоскливый Дятел 
2
-24 Вжух 
3
-10 Сергей Мельников 
4
-2 balance7 
5
-2 Иванов1 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (0/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
"Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Андерлехтом"
"Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Андерлехтом"
На Лермонтовском в массовое ДТП попала скорая, перевозившая больного ребенка (фото)
На Лермонтовском в массовое ДТП попала скорая, перевозившая больного ребенка (фото)
Из-за короткого замыкания более 100 человек эвакуировали из детского сада в Пушкине
Из-за короткого замыкания более 100 человек эвакуировали из детского сада в Пушкине
В Сети появилось видео, как работник "Почты России" швыряет посылки в грузовик
В Сети появилось видео, как работник "Почты России" швыряет посылки в грузовик
Техническая неисправность, вызванная запахом гари в составе на "Выборгской", спровоцировала давку на станциях красной линии
Техническая неисправность, вызванная запахом гари в составе на "Выборгской", спровоцировала давку на станциях красной линии
В жутком ДТП с трамваем на Обуховской Обороны пассажир "Мерседеса" погиб сразу, а водитель сгорел заживо (фото, видео)
В жутком ДТП с трамваем на Обуховской Обороны пассажир "Мерседеса" погиб сразу, а водитель сгорел заживо (фото, видео)
СК: В Петербурге задержали сотрудника МВД за вымогательство 100 млн рублей
СК: В Петербурге задержали сотрудника МВД за вымогательство 100 млн рублей
^ Наверх