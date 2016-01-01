На Яхтенной во время ссоры мужчина зарезал своего знакомого

Пострадавший умер на месте.

Пострадавший умер на месте.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел вечером 20 декабря у одного из домов на Яхтенной улице. На почве внезапно возникшей ссоры 30-летний мужчина дважды ударил ножом своего 32-летнего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения", - отметили в ведомстве.



Напомним, Накануне вечером в Приморском районе Петербурга во время внезапной ссоры мужчина ударил ножом своего знакомого. В результате от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел вечером 20 декабря у одного из домов на Яхтенной улице. На почве внезапно возникшей ссоры 30-летний мужчина дважды ударил ножом своего 32-летнего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения", - отметили в ведомстве.Напомним, в минувшие выходные еще одного мигранта из Таджикистана порезали у станции метро "Ломоносовская".







Обсуждение темы: «На Яхтенной во время ссоры мужчина зарезал своего знакомого» арнольд питерский 21.12 19:56 [ + 2 – ]

небось пили фикс или водку по 55 Тоскливый Дятел 21.12 22:36 [ + -6 – ]

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