Монтажник сорвался с высоты третьего этажа во время проведения работ в доме на Богатырском
- Крем от геморроя «Здоров»
- В подвале дома в Зеленогорске нашли мумифицированное тело женщины в желтых галошах
- Две "сотрудницы пожарной службы" украли у 89-летней старушки около 170 тысяч рублей
- Открытие в лечении варикоза
- В припаркованной машине на Пулковском шоссе нашли женщину с острым отравлением лекарствами
- В Красном Селе водитель "Форда" сбил на "зебре" пешехода, поговорил с ним и уехал (видео)
- В Ленобласти погрузчик размозжил ногу сотруднице лесопромышленного производства
- Погибшего в боях за Пальмиру спецназовца увековечили в граффити в Петербурге (фото)
- Житель Петербурга два года насиловал своего маленького сына
- На выставку Айвазовского в Русский музей очередь выстроилась еще до открытия (фото)
- В автоцентре на Руставели за рабочим столом внезапно умер 40-летний сотрудник
- Фейерверки на Неве закроют для водителей Дворцовый и Троицкий мосты
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Наверняка, опять строитель из Средней Азии. Никакой техники безопасности. Отправляют на стройку, как на смерть людей, которые возможно и русского языка не понимают.
начальника к ответу.тормоз придумали трусы,а монтажный ремень и страховку?
---Тоскливый Дятел 21.12 14:10 [ + -2 – ]
Наверняка, опять строитель из Средней Азии.
откуда там строители?
падал 2.5м х 3этаж =7.5м, если бы со сталинского дома -9м но кто их строит сейчас? можно с пандуса упасть на складах, оступившись высота 1.5м на затылок - финал тот же, а может кирпич упал на голову, терял равновесие, свалился, судьба она кому благоволит кому козни строет
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:26, 12 декабря
на новости