Монтажник сорвался с высоты третьего этажа во время проведения работ в доме на Богатырском

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«Монтажник сорвался с высоты третьего этажа во время проведения работ в доме на Богатырском»

махоня 21.12 13:34 [ + 0 – ]

Насмерть с третьего этажа? Врут однозначно!

Тоскливый Дятел 21.12 14:10 [ + -5 – ]

Наверняка, опять строитель из Средней Азии. Никакой техники безопасности. Отправляют на стройку, как на смерть людей, которые возможно и русского языка не понимают.

Vladlen 21.12 15:09 [ + 2 – ]

начальника к ответу.тормоз придумали трусы,а монтажный ремень и страховку?

НЕСТОР 21.12 15:16 [ + 6 – ]

Если строитель из средней азии-насрать на него большую кучу.

махоня 21.12 19:17 [ + 0 – ]

---Тоскливый Дятел 21.12 14:10 [ + -2 – ]

Наверняка, опять строитель из Средней Азии.



откуда там строители?