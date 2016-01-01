«В отношении 22-летнего эксгибициониста из Узбекистана возбуждено уголовное дело»

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Общество
... В старину женщины-воительницы оскопляли пленных мужиков с помощью двух остро заточенных серпов. Может, пришла пора в обязательном порядке выдавать всем нашим школьницам, студенткам, молодым и не очень женщинам специальные ножницы с обязательными, как минимум полугодовыми, курсами обучения их пользования по прямому назначению???
Тогда и вопрос отпадет сам собой ... Вместе с отрезанным никчемным ошметком вонючей немытой сморщенной плоти ...
А почему такой шум из-за этого? В зоопарке дети смотрят у макак это и никто не возмущается? Вернуть пропажу в зоопарк и наказать охранника клетки.
Видите ли, махоня, небольшая разница все-таки есть. Макак в зоопарке немного (не несколько сотен на один квадратный метр), они в железных клетках, они не приносят продажным чиновников сверхприбылей ...
А, ну да! Самое главное-то!!! Им не лижут ж...пы тоскливые дятлы!!!
Там неподалеку от Мурино есть очень глуховатое кладбище можно было этого пид.ра подхоронить там
Возможно, ему просто приспичило и он хотел опорожнить мочевой пузырь, а мимо проходили дети и что-то ему сказали. А он по русски плохо понимает и он побежал за ними, чтобы объясниться.
О-о! Какая интересная версия! Возможно, ему просто приспичило и он хотел опорожнить семенной резервуар? Интересно, а потом он побежал объясняться с детьми со спущенными штанами?
... Не так страшны предатели или убийцы (потому что они могут только предать или убить), а страшны "вжухи" и "тоскливые дятлы". Это от их толерастии, "блаженности" и уродливого дебильного всепрощения происходят все преступления на земле.
Вот натурально - когда мигранты будут насиловать их дочерей - будут и свечку держать, и опахалом от этих животных мух отгонять!
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