В отношении 22-летнего эксгибициониста из Узбекистана возбуждено уголовное дело

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«В отношении 22-летнего эксгибициониста из Узбекистана возбуждено уголовное дело»

скальпель 21.12 18:59 [ + 9 – ]

... В старину женщины-воительницы оскопляли пленных мужиков с помощью двух остро заточенных серпов. Может, пришла пора в обязательном порядке выдавать всем нашим школьницам, студенткам, молодым и не очень женщинам специальные ножницы с обязательными, как минимум полугодовыми, курсами обучения их пользования по прямому назначению???

Тогда и вопрос отпадет сам собой ... Вместе с отрезанным никчемным ошметком вонючей немытой сморщенной плоти ...

махоня 21.12 19:13 [ + 7 – ]

А почему такой шум из-за этого? В зоопарке дети смотрят у макак это и никто не возмущается? Вернуть пропажу в зоопарк и наказать охранника клетки.

скальпель 21.12 19:19 [ + 12 – ]

Видите ли, махоня, небольшая разница все-таки есть. Макак в зоопарке немного (не несколько сотен на один квадратный метр), они в железных клетках, они не приносят продажным чиновников сверхприбылей ...

А, ну да! Самое главное-то!!! Им не лижут ж...пы тоскливые дятлы!!!

арнольд питерский 21.12 20:28 [ + 7 – ]

Там неподалеку от Мурино есть очень глуховатое кладбище можно было этого пид.ра подхоронить там

НЕСТОР 21.12 20:36 [ + 9 – ]

Не дело возбуждать надо,а закопать мракозадого.

Тоскливый Дятел 21.12 22:45 [ + -6 – ]

Возможно, ему просто приспичило и он хотел опорожнить мочевой пузырь, а мимо проходили дети и что-то ему сказали. А он по русски плохо понимает и он побежал за ними, чтобы объясниться.

скальпель 21.12 23:49 [ + 5 – ]

О-о! Какая интересная версия! Возможно, ему просто приспичило и он хотел опорожнить семенной резервуар? Интересно, а потом он побежал объясняться с детьми со спущенными штанами?

Вжух 22.12 08:43 [ + -5 – ]

Для возбуждения уголовного дела нет оснований

Иванов1 22.12 10:27 [ + 4 – ]

Там люди не заблевали все окрестности от вида мерзкой голой обезьяны?

Тоскливый Дятел 22.12 11:27 [ + -5 – ]

Возможно, они приняли его за статую Аполлона