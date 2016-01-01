В коммуналке в Бокситогорске тело 65-летнего пенсионера, израненного ножом, нашли лишь спустя пять дней

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 20 декабря в квартире одного из домов на Советской улице в Бокситогорске было найдено тело пожилого мужчины с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки, шеи, головы.



Как удалось установить следователям, квартира является коммунальной, но кроме потерпевшего в ней никто фактически не проживал. Давность наступления смерти, установленная судебным медиком, составила около 5 суток.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний мужчина. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне в городе Бокситогорске Ленинградской области было обнаружено тело 65-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к преступлению.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 20 декабря в квартире одного из домов на Советской улице в Бокситогорске было найдено тело пожилого мужчины с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки, шеи, головы.Как удалось установить следователям, квартира является коммунальной, но кроме потерпевшего в ней никто фактически не проживал. Давность наступления смерти, установленная судебным медиком, составила около 5 суток.По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний мужчина. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве матери и дочери в Колпино.







Обсуждение темы: «В коммуналке в Бокситогорске тело 65-летнего пенсионера, израненного ножом, нашли лишь спустя пять дней» Тоскливый Дятел 21.12 22:34 [ + -3 – ]

Наверное нанес себе в приступе эпилепсии.

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