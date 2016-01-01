Приезжая пара с подельником угнала такси в Ленобласти, вывезя водителя в лес

Потерпевшего связали и бросили в багажник.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Приезжая пара с подельником угнала такси в Ленобласти, вывезя водителя в лес»

SCORPION69 21.12 13:28 [ + 4 – ]

не дятел ли там побывал?аульная подстилка



махоня 21.12 13:54 [ + 7 – ]

нечего чурок возить в салоне.

Тоскливый Дятел 21.12 14:08 [ + -9 – ]

На приезжих-мигрантов можно все свалить, всех собак повесить. Преступность не имеет национальности.

НЕСТОР 21.12 15:18 [ + 4 – ]

Чурок гнать как вшивых псов и не иметь никаких дел с мракозадой тварью.