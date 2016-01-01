Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей
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Общество
За деньги любовь не купишь. Да, седина в бороду, бес в другое место... Видно была последняя лебединая песня. Я его понимаю. За любовь 24-летней можно все жемчужины вселенной отдать.
За 110000$ можно притон купить, а этот старый пень уже очень болен как и Дятел Печальный
Седина в бороду, бес в ребро. 60 лет прожил, ума не нажил. Есть жена, дети взрослые, наверное старше этой девочки. Если любит, значит должен был о ней думать. Какое счастье молодой девочке со стариком? На что надеялся? Обезумел совсем. Опозорил себя и свою семью. Стал полным посмешищем. Любовь не купишь и обманом не получишь.
Nik, Вы доживите до 60 лет, чтобы с высоты этих лет рассуждать. Есть примеры и большей разницы. Важна разница не в возрасте, а в уме. И вообще, посмотрите фильм "Иррациональный человек", многое поймете.
А пусть подруги девушки дядю тоже разыграют! Подкараулят в подъезде, оглушат сзади чем-нибудь тяжелым, очнется дядя уже связанным и голым в подвале, а девчонки в масках будут целые сутки рассказывать ему, смакуя подробности, как сейчас садовыми ножницами будут резать его яйца ...
И вот когда инструмент, наконец, коснется старческой плоти - пусть возлюбленная внезапно появится и разыграет счастливое спасение!!!
Чем не романтичный поступок, ведь так, господин Вжух???
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