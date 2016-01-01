Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей

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«Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей»

НЕСТОР 21.12 20:33 [ + 17 – ]

Народ совсем .бнулся.

Kucha 21.12 21:43 [ + 19 – ]

Имея 110 000$ он и так бы от неё чего хочешь добился))

Тоскливый Дятел 21.12 22:33 [ + -9 – ]

За деньги любовь не купишь. Да, седина в бороду, бес в другое место... Видно была последняя лебединая песня. Я его понимаю. За любовь 24-летней можно все жемчужины вселенной отдать.

арнольд питерский 21.12 23:27 [ + 15 – ]

За 110000$ можно притон купить, а этот старый пень уже очень болен как и Дятел Печальный

Nik 22.12 00:55 [ + 13 – ]

Седина в бороду, бес в ребро. 60 лет прожил, ума не нажил. Есть жена, дети взрослые, наверное старше этой девочки. Если любит, значит должен был о ней думать. Какое счастье молодой девочке со стариком? На что надеялся? Обезумел совсем. Опозорил себя и свою семью. Стал полным посмешищем. Любовь не купишь и обманом не получишь.

Вжух 22.12 08:45 [ + -6 – ]

Романтичный поступок достойный настоящего мужчины

Тоскливый Дятел 22.12 10:19 [ + -4 – ]

Nik, Вы доживите до 60 лет, чтобы с высоты этих лет рассуждать. Есть примеры и большей разницы. Важна разница не в возрасте, а в уме. И вообще, посмотрите фильм "Иррациональный человек", многое поймете.

Кот Мурзик 22.12 10:40 [ + 0 – ]

Nik, согласен с Вами.