«Безработный житель Волхова надругался над 13-летней девочкой»

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Общество
Я вот одно понять не могу,какие доказательства кроме слов?Если он то сделал оно понятно ублюдок,но почему не сразу а спустя года начинают писать заявления и заводить уголовное дело.Это же может любая и любого ,придут вечером и скажут ты изнасиловал два года тому назад этого ребёнка,и чё?Очень всё странно и не понятно,либо деньги выбивают,либо показатели
Необходимо создать службу доверия для подростков, по которому они оперативно могли бы сообщать о подобных случаях и ужесточить законодательство за подобного рода преступления.
Тоскливый дятел, тебе еще не вперли,по самое не балуйся, твои друзья ишакое...ы?
всегда вызывает подозрения..."обратилась через 5,6,7...надцать лет"
Видимо девочка проходила мед осмотр и выявилось,что она уже не девочка,вот и начали копать...
А ещё через год она вспомнит,что убила Кеннеди и Ленина, похоже,что бы кого то посадить,достаточно воспоминаний.
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18:26, 12 декабря
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