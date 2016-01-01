Безработный житель Волхова надругался над 13-летней девочкой

Признаться в случившемся школьница сумела только через полтора года.

Обсуждение темы:

«Безработный житель Волхова надругался над 13-летней девочкой»

Вжух 21.12 12:15 [ + -2 – ]

не прошло и года.....

смерч 21.12 12:39 [ + 14 – ]

Я вот одно понять не могу,какие доказательства кроме слов?Если он то сделал оно понятно ублюдок,но почему не сразу а спустя года начинают писать заявления и заводить уголовное дело.Это же может любая и любого ,придут вечером и скажут ты изнасиловал два года тому назад этого ребёнка,и чё?Очень всё странно и не понятно,либо деньги выбивают,либо показатели

Тоскливый Дятел 21.12 12:39 [ + -5 – ]

Необходимо создать службу доверия для подростков, по которому они оперативно могли бы сообщать о подобных случаях и ужесточить законодательство за подобного рода преступления.

Анжей Стамбулянский 21.12 12:42 [ + 5 – ]

Тоскливый дятел, тебе еще не вперли,по самое не балуйся, твои друзья ишакое...ы?

Иоан Грозный 21.12 14:19 [ + 7 – ]

всегда вызывает подозрения..."обратилась через 5,6,7...надцать лет"

Леночка Бокарева 21.12 16:51 [ + 5 – ]

Видимо девочка проходила мед осмотр и выявилось,что она уже не девочка,вот и начали копать...

Роберт 21.12 20:26 [ + 2 – ]

А ещё через год она вспомнит,что убила Кеннеди и Ленина, похоже,что бы кого то посадить,достаточно воспоминаний.