Из квартиры на Комендантском воры вынесли деньги и драгоценности на 850 тысяч рублей

Преступники также прихватили травматический пистолет.

Преступники также прихватили травматический пистолет.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 20 декабря в полицию обратился 43-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что неизвестные злоумышленники совершили кражу денег, драгоценностей и травматического пистолета, принадлежащего его жене, из его квартиры на Комендантском проспекте. Общий ущерб составил 850 тысяч рублей.



Как пишет "Конкретно.ру" , предположительно, кража была совершена в период с трех часов дня до шести вечера 20 декабря. Квартира расположена на 20 этаже 25-этажного здания, охранной сигнализацией не оборудована. В доме имеется консьерж.



"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников", - отметили в главке.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Приморском районе города неизвестные преступники проникли в квартиру петербуржца и похитили деньги, драгоценности и оружие.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 20 декабря в полицию обратился 43-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что неизвестные злоумышленники совершили кражу денег, драгоценностей и травматического пистолета, принадлежащего его жене, из его квартиры на Комендантском проспекте. Общий ущерб составил 850 тысяч рублей.Как пишет, предположительно, кража была совершена в период с трех часов дня до шести вечера 20 декабря. Квартира расположена на 20 этаже 25-этажного здания, охранной сигнализацией не оборудована. В доме имеется консьерж."Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников", - отметили в главке.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ломоносове воры вычислили дом, где нет хозяев, и похитили деньги и драгоценности на 1,5 млн рублей.







