Полиция Петербурга ищет похитителя почти 2 тонн красной икры

Преступление было совершено еще летом.

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Обсуждение темы:

«Полиция Петербурга ищет похитителя почти 2 тонн красной икры»

Вжух 21.12 12:12 [ + -2 – ]

Это преступление как и впрочем другие уже почти раскрыто

Vladlen 21.12 15:37 [ + 1 – ]

так ее же недавно под видом сомнительной в смольный отправили.))))

монк-аль-ахри 21.12 17:46 [ + -1 – ]

так летом икра нормальная. не то что тот понос, что сейчас в сетях парят русским лохам.