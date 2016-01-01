«Нелегала из Таджикистана зарезали на Обуховской Обороны»

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Общество
Одной макакой меньше!
Сочувствую семье и близким погибшего! Представляю себе, какие хлопоты по доставке гроба с телом убитого на родину, какое горе для жены, детей, которые с надеждой ждали возвращения мужа и отца целым и невредимым. И какое равнодушное и зачастую циничное отношение к такой трагедии со стороны наших земляков.
Наверное, ему негде было даже переночевать. Даже для животных создают приюты, а у мигрантов их нет. Предлагаю правительству выделить средства на строительство современного центра по приему мигрантов, в котором предусмотреть отдельные комнаты с душем, футбольный зал, бассейн, медицинский кабинет, столовую. Только так мы сможем их обустроить и спасти от вымирания.
Тоскливый Дятел исчезни отсюда аульная подстилка а чурбану туда и дорога одной макакой меньше стало
Рукоплескаю Герою!!!!!!! Одной тварью и насильником меньше!!!! Ребята и девчонки!!!! Сегодня все тосты должны быть за Настоящего Человека, не испугавшегося ни чернозадой плесени, ни ссученных копов, ни продажной власти, готовой за свои сверхприбыли от азиатских животных положить на жертвенный алтарь к мракозадым свой собственный народ!!! Русские девушки!!! Сегодня он спас от бесчестья и, возможно, от гибели кого-то из Вас ... Не забывайте Героя в своих молитвах!!!!
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18:26, 12 декабря
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