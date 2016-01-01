Нелегала из Таджикистана зарезали на Обуховской Обороны

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«Нелегала из Таджикистана зарезали на Обуховской Обороны»

толерант 21.12 11:07 [ + 25 – ]

самоубийство

Вжух 21.12 11:12 [ + -18 – ]

Соболезнование всем родным и близким

НЕСТОР 21.12 11:37 [ + 14 – ]

Большое Спасибо за радостную весть!!!

Вжух 21.12 11:43 [ + -16 – ]

Начальник УВД должен взять на особый контроль это преступление

Тоскливый Дятел 21.12 12:36 [ + -17 – ]

Сочувствую семье и близким погибшего! Представляю себе, какие хлопоты по доставке гроба с телом убитого на родину, какое горе для жены, детей, которые с надеждой ждали возвращения мужа и отца целым и невредимым. И какое равнодушное и зачастую циничное отношение к такой трагедии со стороны наших земляков.

смерч 21.12 12:41 [ + 19 – ]

Даже никого не удивляет тот что он делал ночью.

Тоскливый Дятел 21.12 12:55 [ + -16 – ]

Наверное, ему негде было даже переночевать. Даже для животных создают приюты, а у мигрантов их нет. Предлагаю правительству выделить средства на строительство современного центра по приему мигрантов, в котором предусмотреть отдельные комнаты с душем, футбольный зал, бассейн, медицинский кабинет, столовую. Только так мы сможем их обустроить и спасти от вымирания.

SCORPION69 21.12 13:31 [ + 11 – ]

Тоскливый Дятел исчезни отсюда аульная подстилка а чурбану туда и дорога одной макакой меньше стало

махоня 21.12 13:45 [ + 16 – ]

не удалось ограбить прохожего? получил достойный отпор?

арнольд питерский 21.12 14:04 [ + 6 – ]

-1

скальпель 21.12 18:37 [ + 9 – ]

Рукоплескаю Герою!!!!!!! Одной тварью и насильником меньше!!!! Ребята и девчонки!!!! Сегодня все тосты должны быть за Настоящего Человека, не испугавшегося ни чернозадой плесени, ни ссученных копов, ни продажной власти, готовой за свои сверхприбыли от азиатских животных положить на жертвенный алтарь к мракозадым свой собственный народ!!! Русские девушки!!! Сегодня он спас от бесчестья и, возможно, от гибели кого-то из Вас ... Не забывайте Героя в своих молитвах!!!!